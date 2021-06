Vučić dobio orden u Prohoru Pčinjskom

Jug press pre 54 minuta

BUJANOVAC-PROHOR PĆINJSKI Svetom liturgijom, koju je služio patrijarh Porfirije, počelo je obeležavanje velikog jubileja, 950 godina manastira Prohor Pćinjski a zatim je usledila Svečana akademija.

Episkop vranjski Pahomije uručio je predsedeniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji prisustvuje svečanosti, orden “Prepodobni Prohor Pčinjski”. Zahvaljujući se na ordenu Vučić je rekao da mu on mnogo znači i da mu se čini da , kada zajedno rastu i srpska država i Crkva da je to najbolje i za građane Srbije. “Bez crkve ne možemo da sačuvamo ne samo nacionalno već i državno tkivo, i onaj koji to ne razume ne može uspešno da vodi državu. Devet i po vekova su za nas