Krivokapić nastavlja da blati DF: Optužuje predstavnike Srba da sarađuju sa Milom, ludilu kraja nema!

Pravda pre 31 minuta | Tanjug

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić odbacio je danas, u izjavi za medije, tvrdnje da je u crnogorskoj skupštini stvorena nova većina i kazao da on neće biti premijer protiv volje naroda.

Na tvrdnje da je zahtevom za smenu ministra pravde Leposavića inicirao usvajanje deklaracije o Srebrenici i da je time u skupštini sklopljena nova većina, Krivokapić je kazao da to apsolutno nije tačno. - Većina je iskazana 30. avgusta i to je volja naroda. Ovaj premijer neće biti protiv volje naroda, iako to ne odgovara određenim političkim subjektima. Ovde nisu bitni pojedinci, niti političke partije, već budućnost naroda Crne Gore - istakao je Krivokapić. Dodao