Generalna skupština UN dala Guteresu drugi mandat na mestu generalnog sekretara

RTS pre 1 sat

Generalna skupština Ujedinjenih nacija imenovala je generalnog sekretara UN Antonija Guteresa na drugi petogodišnji mandat.

Drugi Guteresov mandat počeće 1. januara 2022. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je 8. juna podržao Guteresa za drugi mandat, čime je preporučio Generalnoj skupštini, koja ima 193 člana, da ga imenuje na još pet godina. Antonio Guteres došao je na čelo Ujedinjenih nacija u januaru 2017. godine, do kada je predsedavao Ban Ki Mun. Antonio Guteres (72) bio je premijer Portugalije od 1995. do 2002. i direktor Agencije za izbeglice UN od 2005. do 2015.