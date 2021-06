(UŽIVO) Vučić završio govor, slede pitanja poslanika

Nova pre 7 minuta | Autor:Vojislav Milovančević

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneće danas Skupštini Srbije izveštaj o pregovorima sa Kosovom.

To će biti drugi put da pred parlamentom govori o Kosovu. On je rekao da pred Srbijom nije lak zadatak, odnosno da "nije vreme za svečarsko raspoloženje i prevelika očekivanja", te je vreme sa suočavanjem s realnošću koja nas okružuje. Vučić je istakao da Srbija mora da dođe do kompromisnog rešenja, iako, kako kaže, ne zna kako bi ono trebalo da izgleda. Diskusija s poslanicima Poslanik Muamer Zukorlić rekao je da smo u Skupštini danas čuli šta se neće, ali na