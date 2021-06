Što bežiš SAD? Kako je protekao susret Jeremića i Vučića (video)

Pravda pre 1 sat | nova.rs

"Munjeviti udar" na psihu predsednika desio se pre dva dana. Kako? Pa, Aleksandar Vučić već stoti put poziva opozicionare da dođu. Više njih na njega jednog, sve će ih poraziti. A onda su iz Narodne stranke stvarno došli. Tog dana, Vučić se nije setio ni da je to politički performans, ni da bi mogao da razgovara, ni da ponudi kafu, ni da je predsednik i njima koji su došli. To su mu objasnili naknadno. Na Pinku je izvešteno da su došli da ga linčuju, da on silazi čista obraza, da je Jeremić vrištao u

Šteta, što je ko za Doljevac procenio da je reč o uznemirujućem sadržaju - po sebe. "Pregled dana" došao je do 45 sekundi. Ekskluzivno - ne morate sklanjati decu. Pogledajte kako je izgledao susret Vučića i predstavnika Narodne stranke. Vuk Jeremić: Lopove, izdajniče, kukavice… Borislav Novaković: Gledaj u mene, gledaj u mene! Vuk Jeremić: Kukavice, hajde izađi ako smeš! Hoćeš zajedno da izađemo? Aleksandar Vučić: Da izađemo! Hajde Vuk Jeremić: Hoćeš da izađemo?