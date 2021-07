U Beogradu je osvanulo sunčano i sveže jutro, spremite se za pravi letnji dan jer će temperatura ići i do 30 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i malo toplije.

Minimalna temperatura biće od 11 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 31 stepen, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni vtar. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Minimalna temperatura biće oko 18, najviša dnevna oko 30 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 11. jula, u ponedeljak će biti promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Do četvrtka će biti