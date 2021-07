Danas u Srbiji sunčano i toplo

Nova pre 8 sati | Autor:Beta Autor:Beta

Vreme u Srbiji danas će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura će biti od 11 stepeni do 18, a najviša dnevna od 26 do 31 stepena. I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo, a temperatura će se kretati od 18 do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 4. jul 2021: Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Mogući su reumatski bolovi i glavobolјa.