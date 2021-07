Ubijen predsednik Haitija

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd

Predsednik Haitija Žovenel Moiz je ubijen u napadu na njegovu privatnu rezidenciju, navodi se u saopštenju vršioca dužnosti premijera te zemlje Kloda Žozefa.

Kako prenosi BBC, Žozef je rekao da je predsednikovu rezidenciju u Port o Prensu napala grupa neidentifikovanih naoružanih ljudi. President of Haiti Jovenel Moise killed during attack on his residence in Port-au-Prince, interim PM Claude Joseph says https://t.co/of7MLBKVZI — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 7, 2021 Dodaje se da je i prva dama Haitija povređena u napadu. Žozef je istakao da se preduzimaju sve mere kako bi se osigurala bezbednost države.