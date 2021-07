Osmani koristi NATO da preti Beogradu: "Ako pređu granicu sa Kosovom, susrešće se sa vojnicima iz SAD"

Blic pre 2 sata

Ako Vojska Srbije pokuša da pređe administrativni prelaz sa KiM, suočiće se sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kaže predsednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani.

Ona je to rekla medijima, odgovarajući na pitanje da li se plaši sukoba zbog naoružavanja Vojske Srbije, prenosi "Gazeta ekspres". Po njenim rečima, jasno je da srpska vojska vidi Rusiju kao svog glavnog saveznika u pogledu vojne saradnje, ali i politike i da to otvoreno pokazuju. To se, tvrdi, videlo na primeru vojnih vežbi jer dok su zemlje u regionu sprovodile vežbu "Defender Europe 21" zajedno sa NATO-om i SAD, Srbija je istovremeno organizovala vojne vežbe sa