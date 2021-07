Novak zabrinuo navijače: Srpski teniser pred finale Vimbldona otkrio da ima dva zdravstvena problema!

Hot sport pre 4 sati | HotSport HotSport HotSport

Đoković će se u nedelju boriti za odbranu trona u Londonu.

To mu je omogućila pobeda nad Denisom Šapovalovim u polufinalu, ali je Novak Đoković posle meča rekao srpskim novinarima da je poslednjih dan i po imao nekih stomačnih problema. Uz to prisutna je bila i blaga vrtoglavica, međutim, prvi reket sveta je dodao da se malo bolje oseća, ali da stanje nije idealno. – Neću da zvuči kao izgovor, ali imao sam stomačnih problema tokom prvog i većeg dela drugog seta. To me je sprečavalo da na riternu imam reakciju kakvu obično