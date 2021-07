Već dan i po me boli! Novak otkrio neočekivani problem: Vrtelo mu se u glavi u polufinalu, mučile ga 2 stvari!

Mondo pre 2 sata | Nikola Lalović

Novak Đoković je tokom meča sa Denisom Šapovalovom imao problema sa stomakom.

Novak Đoković je tokom meča sa Denisom Šapovalovom imao problema sa stomakom. Iako Novak Đoković na ovom Vimbldonu izgleda impresivno, iako je vrlo lako došao do finala, ipak postoje neki problemi koji ga muče. Iako je u prethodnim danima imao poteškoća, tek posle meča sa Šapovalovom je priznao da su ga stomačni problemi mučili kako pre duela, tako i na samom polufinalnom susretu. "Poslednjih dan i po sam imao stomačnih problema i to me je poremetilo na početku