Vremenska prognoza za utorak, 13. Jul: U celoj zemlji na snazi narandžasti meteoalarm

Večernje novosti pre 37 minuta | Novosti online

Foto: Novosti U utorak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od 18 do 24S, a najviša od 35 do 38 stepeni. I u sredu pakleno vruće sa temperaturom do 39 stepeni, zatim stiže rashlađenje, pljuskovi, grmljavina i niža temperautra, koja će od petka biti u granicama proseka od 25 do 29 stepeni. RHMZ je upozorio da će na području Beograda u utorak i sredu biti sunčano i