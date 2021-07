Kandidat za kancelara Nemačke se izvinio zbog smeha tokom posete poplavljenim područjima

Novi magazin pre 34 minuta | Beta

Glavni kandidat za narednog kancelara Nemačke Armin Lašet izvinio se danas zbog kadra u kom se vidi da se smeje dok predsednik te zemlje Frank-Valter Štajnmajer daje izjavu tokom posete područja teško pogodjenih poplavama.

"Sudbina pogodjenih, o kojoj smo čuli u mnogim razgovorima, nam je važna. Zato se još više kajem zbog utiska koji je ostao. To je bilo neprimereno i žao mi je", napisao je on na Tviteru. Lašet je guverner Sevene Rajne-Vestfalije, jedne od dve poplavama najteže pogodjene savezne države. On je juče sa predsednikom Štajnmajerom posetio grad Erfštat. Dok je predsednik davao izjavu medijima, Lašet je stajao iza, a na fotografijama se vidi da se smejao sa ostalim