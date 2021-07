Direktor beogradskog vodovoda: Najveći problem nelegalna kanalizacija

Danas pre 4 sati | Beta

Izvršni direktor Beogradskog vodovoda Vladimir Milojević rekao je danas da u Beogradu nema razloga za brigu od poplava zbog obilnih padavina i da do najvećih problema sa izlivanjima dolazi na mestima gde je nelegalna kanalizacija.

Milojević je za RTS rekao da je dve trećine Beograda pokriveno kišnom kanalizacijom, a tri četvrtine fekalnom i da na tim područjima „u 99 odsto slučajeva“ nema problema. „Atmosferska kanalizacija ne može da bude razlog za poplave, ni u Beogradu kao ni bilo gde u svetu“, rekao je on. On je napomenuo da kada dođe do obilnih padavina, poput jučerašnjih, kanalizacija, posebno sa ilegalnim priključcima ne može da primi ogromne količine vode, mulja i ostalog smeća i da