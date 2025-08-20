Danas pretežno sunčano i toplo: Najviša dnevna temperatura 33 stepena

Vremenska prognoza za sredu, 20. avgust 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren, promenljiv vetar i temperature koje će se kretati od 11 do 33 stepena, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stepena. Toplo i sunčano vreme zadržaće se do petka, kada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.