VREME DANAS: Sunčana sreda širom Srbije, u petak stiže osveženje

Danas nas očekuje pretežno sunčan i topao letnji dan, sa temperaturama koje će u najtoplijem delu dana dostizati i do 33 stepena.

Prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vremenske prilike će biti stabilne, bez padavina, što će omogućiti nesmetano obavljanje svih aktivnosti na otvorenom. Preporučuje se adekvatna zaštita od sunca, s obzirom na visok indeks UV zračenja tokom dana. Detaljna prognoza za Srbiju Jutro će u većem delu zemlje biti prijatno i sveže, sa najnižim temperaturama koje će se kretati od 11 stepeni u planinskim predelima i po kotlinama, do oko 20 stepeni u