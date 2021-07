Kon: Racionalno je razmišljati o odvajanju vakcinisanih i nevakcinisanih

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da su etički principi javnog zdravlja drugačiji od opštih etičkih principa, zbog čega bi trebalo razmišljati o načinu za odvajanje vakcinisane i nevakcinisane populacije.

On je gostujući na TV Prva naveo da su brojevi novozaraženih kovidom manji nego ranije, ali da se povećavavaju, kao i da je to neumitan proces u narednih nekoliko nedelja, ili do mesec dana. „Postaje racionalno razmišljati da se okupljaju oni koji su zaštićeni, uz vakcinu, test ili potvrdu o preležanoj bolesti. Racionalno je razmišljati i (zbog onih) koji žele da rade, ugostitelji recimo, moraju da rade, moraju da budu zaštićeni i da svojim primerom pokažu šta od