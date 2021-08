Vučić: Spreman sam da budem saslušan, na poligraf idem čim me pozovu

N1 Info pre 29 minuta | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom podnošenja krivične prijave protiv njega zbog navodnih veza sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka, da je spreman da se to saslušanje sprovede na poligrafu, kako bi svi videli da li je bilo šta slagao.

Vučić je rekao da se odlučio da pravnici iz njegove stranke protiv njega i ministra policije Aleksandra Vulina podnesu krivične prijave jer mu je neshvatljivo da ga optužuju za saradnju sa ljudima koji su počinili neke od najtežih zločina i jer ne može da razume da pojedini mediji te tvrdnje prenose danima.ž Na pitanje da li se tu radi o lažnom prijavljivanju, s obzirom da i on i ljudi koji su ga prijavili tvrde da to nije istina, Vučić je rekao da se na to odlučio