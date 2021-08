Kon: Školska godina počinje regularno

Nova pre 15 minuta | Autor:B92 Autor:B92

Član Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon prokomentarisao je za Televiziju "Prva" epidemiološku situaciju u našoj zemlji. „Imamo pogoršanje situacije iz nedelju u nedelju, ali imamo solidnu vakcinisanost (oko 50 odsto).

To i te kako usporava ubrzanje aktivnost (virusa)“, kazao je Kon. Kazao je da će u ovoj nedelji biti i 400–500 novozaraženih u jednom danu, odnosno da će doći do porasta talasa. „Sve zavisi od nas“, rekao je Kon i dodao da je nezgodno što smo u turističkoj smeni. Kako Kon poručuje, videćemo za 10 dana koliko će povećanje da bude, s obzirom, kako je naveo, na povratak ljudi sa godišnjih odmora. On je kazao da može da dođe i do pada, te da će u septembru biti porast.