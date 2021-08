Olimpijsko zlato za Jovanu Preković

Al Jazeera pre 2 sata | Izvor: Agencije

Srbijanska karatistkinja svojoj zemlji je donijela drugo najsjajnije odličje u Tokiju.

Srbijanska karatistkinja Jovana Preković osvojila je danas zlatnu medalju na Olimpijskim igra u Tokiju u kategoriji do 61 kilograma. Preković je u finalu bila bolja od Kineskinje Yin Xiaoyan, odlukom sudija je došla do zlata, pošto je meč završen 0:0, prenio je Tanjug. Dominantna predstava To je drugo zlato za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju, nakon zlata tekvondistkinje Milice Mandić. Preković je do do zlata došla dominatno, jer na olimpijskom turniru nije