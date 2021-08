Novi kontigent Fajzer vakcina stigao u Srbiju

Slobodna Evropa pre 1 sat

U Srbiju je danas stigao novi kontingent od 99.450 doza vakcine kompanija Fajzer (Pfizer) i Biontek (Biontech).

Ovaj kontigent je deo redovne isporuke u okviru koje je u Srbiju stiglo 94.770 doza te vakcine, prenosi Radio televizija Srbije. Ostalih 4.680 doza nabavljeno je putem sporazuma vlada Srbije i Austrije. Fajzer vakcina jedna je od četiri dostupne vakcine i prva vakcina koja je decembra 2020. stigla u Srbiju. Prema podacima sajta Our World in Data, u Srbiju je do 16. avgusta stiglo ukupno 5.626.081 doza vakcina. Vlada Srbije najavila je da će od utorka, 17. Avgusta