Na KiM odobrena vakcinacija za uzrast od 12 do 15 godina

Nova pre 41 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Ministarstvo zdravlja privremenih prištinskih institucija saopštilo je danas da je odobrena vakcinacija dece uzrasta od 12 do 15 godina.

Vakcinacije dece uzrasta od 12 do 15 godina odobrena je u skladu sa kompletiranjem plana vakcinacije, koji je preporučio stručni tima za imunizaciju protiv korona virusa. Za ovu grupu populacije vakcinacija će se obavljati prioritetno i prema zdravstvenim indikacijama, prenosi RTK2. Imunizacija građana Kosova je počela krajem marta, a Vlada Kosova je ranije saopštila da do kraja godine planira da vakciniše oko 60 odsto stanovništva. Do 16. avgusta, prvu dozu