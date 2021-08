Pavić: Nastavljen rad na evakuciji državljanke Srbije iz Avganistana

Nova pre 12 sati | Autor:Beta Autor:Beta

Otpravnik poslova ambasade Srbije u Indiji, nadležan i za Avganistan Siniša Pavić rekao je danas da je nastavljen rad na evakuciji državljanke Srbije Milke Damjanović iz Kabula.

Pavić je rekao za Televiziju Prva da se to radi u dogovoru s Damjanović, te izrazio nadu da će u narednom periodu biti pronađemo najbezbednije rešenje za njenu evakuaciju. „Radićemo to na dogovoran način, u međusobnoj sihronizaciji zato što je situacija drugačija u odnosu na onu koju smo imali u vezi (evakuacije) dvojice državljana Srbije“, rekao je on. Pavić je napomenuo i da je njeno opredeljene da napusti Avganistan na najbezbedniji način za sebe i svoje