Sunčano danas su Srbiji, temperatura do 31

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, uz slab vetar i temperaturu do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 27 do 31 stepen. I u Beogradu će biti sunčano i toplo , i najnižom temperaturom od 13 do 16, a najvišom 29 stepeni. Relativno povoljan biometeorološki uticaj na većinu hroničnih bolesnika, a glavobolje i umor su očekivane meteoropatske reakcije.