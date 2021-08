Vremenska prognoza - 21. avgust

RTS pre 3 sata

Pretežno sunčano i toplo. Na krajnjem jugu i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 28 do 31 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.08.2021. Subota Pretežno sunčano i toplo. Na krajnjem jugu i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 28 do 31 stepen. 22.08.2021. Nedelja Sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.