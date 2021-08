U Srbiji sutra pretežno sunčano, na jugu lokalni pljuskovi

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab razvoj oblačnosti, na jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17, najviša od 28 do 31 stepen. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 17, najviša oko 30 stepeni. U Srbiji će u nedelju i ponedeljak biti pretežno sunčano i toplo. U ponedeljak posle podne na severu, a u utorak i sredu i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Do kraja sedmice promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa temperaturom