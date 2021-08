Detaljna prognoza do kraja nedelje! Sveža jutra, topli dani a onda se spremite za pljuskove, jedan deo Srbije na udaru!

Mondo pre 1 sat | Veljko Petranović

U petak, nakon još jednog vrlo svežeg jutra, u toku dana sunčano i malo toplije nego u četvrtak, ali bez velike vrućine. Vetar slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 16 stepeni, a maksimalna od 29 na severu do 32 stepena na jugu Srbije i u Negotinu. Pritisak oko normale. U Beogradu nakon svežeg jutra, u toku dana vreme sunčano i toplo. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 30°C. U Nišu nakon