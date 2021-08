Vučić: Ne mogu da uzimam posao epidemiolozima, molim ih da mere budu što blaže

Danas pre 57 minuta | FoNet, Beta

Ne mogu da uzimam posao epidemiolozima, ali ih molim da donesu što blaže odluke zato što moramo da naučimo da živimo sa koronom, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Golupcu, gde je obišao radove na putu Golubac-Donji Milanovac.

Vučić je novinarima rekao da prošle godine u martu nismo znali šta je to korona virus, a da danas imamo efikasan lek. „Nažalost, oko 42-43 odsto građana ne žele da se vakcinišu, i oni su neodgovorni, i neodgovorni su prema svojim roditeljima“, ocenio je Vučić i poručio da je „naše da ih molimo da to urade“. Spekulišući o tome kakve odluke bi mogao da donese Krizni štab, rekao je da će „možda da uvedu maske ponovo, ne znam“, i naglasio da „ćemo svi to da poštujemo“.