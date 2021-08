U Australiji uhapšeno više od 250 ljudi koji su protestovali zbog oštrih mera

N1 Info pre 5 sati | Autor:Beta

Vlasti Australije su saopštile da su uhapsile više od 250 učesnika demonstracija protiv restriktivnih mera uvedenih zbog koronavirusa.

Protesti su održani u nekoliko gradova, a najmasovniji je bio u Melburnu, gde je bilo i žestokih sukoba policije i demonstranata. Demonstranti su raznim predmetima gađali policajce, koji su uzvratili suzavcem. Sukoba je bilo i na protestima u drugim gradovima, a povređeno je najmanje sedam policajaca. VIDEO: The moment when pro-democracy marchers broke through police lines in #Melbourne 🇦🇺 . pic.twitter.com/D9kF1owP39 #DanielAndrews 🇨🇳 #carehomes #careworkers