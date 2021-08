Vučić: Do kraja juna nova Dunavska magistrala

RTS pre 3 sata

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će kompletna Dunavska magistrala biti obnovljena do kraja juna naredne godine. Preneo je da postoji ideja da se izgradi stakleni most, na mestu gde je Dunav najuži, na visini od 310 metara, koji bi spojio srpsku i rumunsku obalu. Ponovio je da je istok Srbije biser Evrope i da svi koji dođu u to mogu da se uvere.

Aleksandar Vučić je obišao radove na obnovi puta Golubac-Donji Milanovac, dužine 55,5 kilometara, koji su počeli pre nekoliko dana. Vrednost radova iznosi oko 1,3 milijarde dinara. Konstatovao je da je put, čija je obnova započela, izuzetno loš. "Samo smo ga krpili 40 godina", rekao je Vučić koji je prethodno posetio manastir Tumane. Predsednik je istakao da je cilj da ceo put od Golupca, preko Velikog Gradišta, Donjeg Milanovca, do Kladova, bude potpuno nov. "Moje