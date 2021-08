Momirović: Deonica brze pruge od Beograda do Novog Sada biće završena do kraja godine

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Neverovatno je da za više od deset godina vlasti prehodnog režima niko nije ni pomišljao da postavi pitanje potrebe izgradnje brzih pruga, a kamoli poštovanje rokova za ispunjenje tih, nepostojećih, projekata.Ništa nije slikovitije od istine.

A istina koja će brzo moći da se vidi je da će se od Beograda do Novog Sada stizati za 30 minuta, najmodernijim švajcarskim brzim vozovima. Građani Srbije takođe treba da znaju i da će brza pruga od Novog Sada do Subotice biti završena do kraja 2023. godine - naveo je u soapštenju Tomislav Momirović.