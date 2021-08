Vulin: Brinu me izjave Vokera; Ne očekuje se veliki priliv izbeglice iz Avganistana

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da ga zabrinjava izjava bivšeg šefa Misije OEBS-a Kosovu i Metohiji Vilijama Vokera da svi Albanci iz dijaspore treba da se ujedine kako bi ojačali svoje delovanje u zemljama u kojima žive.

Vulin je za TV Prva rekao da taj bivši američki diplomata, kreator "slučaja Račak", što je bio uvod u NATO bombardovanje tadašnje SRJ 1999, kada god se pojavi, sa sobom donese veliko zlo. Dodao je da Vokerove namere zabrinjavaju, ali da još više zabrinjava to što očigledno nikom ne smeta "velika Albanija" i to što niko nije postavio pitanje protiv koga se to ujedinjuju Albanci, a da kada on pomene srpski svet, uzbudi se čitav Balkan. "Njega ne treba potcenjivati.