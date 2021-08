Vulin: Ako se Vučić ne kandiduje, ja ću se kandidovati za predsednika

Danas pre 1 sat | Beta

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je danas da je jedini razlog da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne kandiduje na predsedničkim izborima – pritisak zemalja zapada.

Vulin je za TV Prva kazao da će se on lično kandidovati za predsednika ukoliko to Vučić ne uradi. „Nas dvojica smo saborci. Ako Srpska napredna stranka neće da se bori, onda će Pokret socijalista. Imaju boljeg od mene, to je Aleksandar Vučić, ali nemaju drugog boljeg od mene, prema tome, ili će on da se kandiduje, ili ću ja“, rekao je on. Super, kandiduj se covece. Ovo je vic godine ! U tom slucaju i ja cu se kandidovati, imam vece sanse.