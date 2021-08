Bajden o evakuaciji iz Avganistana: Što pre završimo to bolje

Blic pre 1 sat

Što pre završimo to bolje, poručio je danas predsednik SAD Džozef Bajden na konferenciji za novinare povodom evakuacije iz Avganistana i ukazao da su SAD na putu da završe svoju misiju evakuacije do najavljenog kranjeg roka 31. avgusta.

On je potvrdio da ne planira prisustvo američkih trupa u Avganistanu posle tog datuma, ali je priznao da od talibana i slobodnog pristupa aerodromu zavisi da li će ta misija biti obavljena na vreme, prenosi CNN. "Idemo ka tome da završimo evakuaciju do 31. avgusta i odlučan sam da tako i bude", rekao je Bajden tokom današnje konferencije za novinare koja je nekoliko puta odlagana. On je potvrdio da su SAD od 14. avgusta pomogle u evakuaciji 70.700 ljudi i još