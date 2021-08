"Poslednja poruka koju mi je Lane poslao": Poznata pevačica otkrila šta joj je Gutović poručio iz bolničke postelje

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Tanjug/Filip Krainčanić Pevačica Ana Bekuta na svom Instagram profilu podelila poruku koju joj je Lane napisao dok je bio u bolnici. - Šaljem ljubav - napisala je Bekuta Lanetu dok je bio u bolnici. - Znači lepotice... - napisao joj je glumac.

A post shared by Ana Bekuta (@anabekuta1) Ana Bekuta je napisala ispod objave da je to poslednja poruka koju joj je poslao Lane Gutović. - Poslala sam mu ljubav, a on je ljubav i radost širio ceo svoj život. Lane moj, putuj srećno u svetlost i mir, u najlepši raj koji si zaslužio. Iskreno saučešće porodici. Ana i Milutin - napisala je Bekuta uz prepisku na svom Instagram profilu. Da podsetimo, Lane je prošle nedelje primljen u bolnicu gde je bio na intenzivnoj