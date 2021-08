Seka Sablić oprostila se od voljenog kolege Laneta Gutovića

Vesti online pre 6 sati | Pink

Glumačka legenda Milan Lane Gutović napustio nas je danas nakon što je podlegao posledicama koje je koronavirus ostavio na njegovim plućima.

Mnogi su se od tada oglasili, tu je bilo i pevača i glumaca, kako mlađe, tako i starije generacije. Glumica koja je takođe jedna velika zvezda domaće kinematografije, Seka Sablić, oglasila se i otkrila koliko je volela Laneta. – Ja sam ga obožavala bukvalno. Mnogo ga volim. On je glumac svetskih dimenzija, ogroman glumac! Dobio je u publici kod naroda to što on zaslužuje. On je imao ogroman kapacitet, možda je jači od Čkalje. On je glumac decenije i veka – rekla je