Smena sunca i oblaka - do nedelje svežije, ponegde sa kišom

RTS pre 19 minuta

Na severu, zapadu i jugozapadu danas više oblaka, uz kišu i kratkotrajne pljuskove mestimično. U ostalim krajevima smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša od samo 19 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku.

U Beogradu sveže, povremeno s kišom, uglavnom posle podne. Temperatura do 20 stepeni. Kišobrani će nam biti potrebni i tokom vikenda. Prvog dana vikenda u većem delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Ponegde je moguć i pljusak sa grmljavinom. Na jugoistoku pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od