Hladno za ovo doba godine: U Srbiji svuda oblačno i svežije, povremeno sa kišom, samo jedan deo zemlje će videti Sunce

Mondo pre 1 sat | Veljko Petranović

Hladno vreme sa kišom nas čeka danas u severnim predelima Srbije, a na jugu duži sunčani periodi i znatno toplije. Kiša i lokalni pljuskovi će popodne zahvatiti zapadne i centralne predele, ali na jugu ostaje suvo i toplo. Kiša prestaje popodne i uveče će biti suvo u većini krajeva. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, na jugu Srbije slab južnih poravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 13 do 16 stepeni, a maksimalna od 17 na severu do 29