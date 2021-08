Kišovita subota, ne odlažite kišobrane

RTS pre 57 minuta

U subotu će na severu i zapadu biti oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim krajevima pre podne duži sunčani periodi, a posle podne lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od samo 17 na severu i zapadu do 29 stepeni na jugoistoku.

Prvog dana vikenda duvaće slab i umeren vetar, kratkotajno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 17 na severu i zapadu do 29 stepeni na jugoistoku. U nedelju slično vreme, promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 17 na severu do 24 stepena na jugoistoku. Početkom radne nedelje više sunca. U ponedeljak će