Popović: Ruski institut odobrio za upotrebu vakcine proizvedene na Torlaku

Ministar bez portfelja Nenad Popović rekao je da je ruski institut Gamaleja odobrio za upotrebu 550.000 vakcina "Sputnjik V" koje su na Torlaku proizvedene do 13. avgusta.

Popović je za RTS rekao da su te vakcine potpuno istog kvaliteta kao i one koje su proizvedene u Rusiji, i da je do kraja godine planirana proizvodnja četiri miliona doza. On je precizirao da je kontrolisano 960 uzoraka prema 18 parametara po najvećim svetskim standardima i da su svi oni pokazali „izvrstan rezultat“. Izvor: RTS „Imamo 550.000 vakcina (275.000 vakcina komponente 1 i 275.000 vakcina komponenta 2) spremnih za upotrebu ovde u Srbiji, s oznakom