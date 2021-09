Drugog dana vikenda sunčano, posle podne stiže naoblačenje

RTS pre 20 minuta

U zemlji jutro pretežno sunčano, ali će od sredine dana doći do povećanja oblačnosti. Najviša temperatura od 24 do 27 stepeni.

Drugog dana vikenda ujutru i pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme. Od sredine dana, međutim, doći će do povećanja oblačnostu, a na krajnjem jugu ponegde sa slabom kišom. Najniža temepratura od 7 do 14 stepeni, a najviša od 24 do 27 stepeni. U Beogradu do 26 stepeni. Na početku sedmice biće promenljivo oblačno, a na jugu i istoku ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Sunčano do utorka.