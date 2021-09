Ja mu uzmem set, ali njega to ne zanima - najbolji je svih vremena: Đoković ga razbio, on iskreno priznao i zbog čega!

Mondo pre 1 sat | Nebojša Marković

Mateo Beretini je ponovo uspeo da osvoji prvi set protiv Novaka Đokovića, ali u četvrtfinalu US opena to mu ni izbliza nije bilo dovoljno.

Mateo Beretini je ponovo uspeo da osvoji prvi set protiv Novaka Đokovića, ali u četvrtfinalu US opena to mu ni izbliza nije bilo dovoljno. Nije bilo lako Mateu Beretiniju. Uspeo je da osvoji prvi set protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu US opena, ali to je bilo to s njegove strane - više mu nije bilo dozvoljeno. Đoković je podigao nivo igre na najbolji tenis koji je pokazao na US openu ove godine, slavio 3:1, a Italijan je posle meča lepo opisao kako je igrati