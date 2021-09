Dva meča Novaka dele od istorije: Evo šta mu je potrebno i da sezonu završi kao prvi na svetu

Vesti online pre 7 sati | Vesti online

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena i tako dodatno osigurao svoju poziciju na vrhu ATP liste.

Naime, Đoković je pobedio Matea Beretinija sa 3:1, što znači da će ostati na poziciji 1, i posle US opena, a najmanje do 1. novembra, kada se igra Masters u Parizu. Kada je reč o broju nedelja na vrhu ATP liste, imaće ih barem 344. Takođe, ako srpski teniser osvoji trojfej na US openu i kompletira “kalendarski slem” sezonu će završiti kao svetski broj jedan. U polufinalu Njujorka čeka ga Aleksander Zverev, broj četiri na ATP listi, dok se Medvedev u drugom