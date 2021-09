I danas sunčano i toplo – do 29 stepeni

Nova pre 25 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, jedino će ponegde na jugu zemlje sredinom dana biti oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar, posle podne severoistočni. Jutarnja temperatura biće od devet do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 15, najviša dnevna oko 28 stepeni. Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Moguća meteoropatska reakcija je glavobolja.