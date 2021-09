Vraćaju se vrućine: Prognoza za naredne dane kao usred leta

Nova pre 4 sati | Autor:Nevena Dimitrijević

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, jedino će ponegde na jugu zemlje sredinom dana biti oblačno.

A narednih dana temperature će iči i do 30 stepeni. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar, posle podne severoistočni. Jutarnja temperatura biće od devet do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 15, najviša dnevna oko 28 stepeni. Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu