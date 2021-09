Vremenska prognoza - 12. septembar

RTS pre 2 sata

Narednih dana bez promene vremena. Ostaje pretežno sunčano i toplo. Sutra najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ipak, jutro će biti sveže, ponegde samo 5 stepeni. I u Beogradu sunčano drugog dana vikenda, uz temperaturu oko 28 stepeni. Slično će biti do sredine naredne sedmice, a onda stižu oblaci.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 12.09.2021. Nedelja: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 15, najviša od 26 do 30 stepeni. 13.09.2021. Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša od 27 do 30 stepeni. 14.09.2021. Utorak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža