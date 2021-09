Sledeće nedelje ćemo se "kuvati" na 30 stepeni, a onda šok: RHMZ dao prognozu za narednih sedam dana!

Mondo pre 2 sata | Jelena Bojić Obradović

U Srbiji se se u narednih sedam dana očekuje sunčano i toplo vreme sa temperaturama iznad proseka. Republički hidrometeorološki zavod je izdao najavu vremenskih prilika za narednih sedam dana. Tokom naredne nedelje se očekuju visoke temperature, i to do 30 stepeni. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 15 stepeni Celzijusa,