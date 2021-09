U Srbiju stigla supstanca za proizvodnju skoro milion vakcina Sputnjik V

N1 Info pre 2 sata | Autor:N1 Beograd

U Srbiju je stigla supstanca za proizvodnju blizu milion vakcina Sputnjik V, rekao je ministar i predsednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenad Popović.

On je ukazao da se radi o 600 litara supstance koja je dopremljena iz ruske farmaceutske kompanije Generijum iz Vladimirske oblasti. „Supstanca će odmah biti transportovana u Institut Torlak, gde će se u narednih sedam do deset dana odvijati proizvodnja vakcina“, naveo je Popović. On je istakao da je pokretanje proizvodnje ruske vakcine u Srbiji rezultat dogovora dva predsednika – Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. „Srbija je prva u svetu i jedina u Evropi