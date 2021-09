Danas oblačno sa kišom, temperatura ipak i dalje letnja

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će ujutru i pre podne na severu i zapadu doći do naoblačenja i osveženja, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve.

Veća količina padavina očekuje se posle podne i uveče, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 12 do 21 stepen, najviša dnevna od 25 na severozapadu do 32 na jugu. U Beogradu će pre podne biti promenljivo oblačno vreme, sa dužim sunčanim intervalima, uz slab do umeren vetar. Posle podne će doći do povećanja oblačnosti, sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature.