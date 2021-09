U Srbiji sutra svežije, ponegde moguća kiša i pljuskovi

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i svežije vreme, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 12 do 18, najviša od 22 do 25 stepeni. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, svežije i suvo vreme sa dužim sunčanim periodima, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 15, najviša 23 stepena. U Srbiji će od nedelje do srede biti promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, ponegde praćenih